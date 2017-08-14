Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi fıskiyede buldu
(Fotoğraflı)
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar, serinlemek için çareyi parkta bulanan süs fıskiyelerin altına girmekte buldu.
Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor. Sıcak havalardan bunalarak Anıt Parktaki ağaçların gölgesinde oturan çocuklar, gölge de çare etmeyince parkta bulunan fıskiyelerin altına girdi. Bir süre su ile oynayan çocuklar daha sonra üstlerinde bulunan elbiseleri de çıkarıp işi eğlenceye dönüştürdü. Su altında oynayan çocuklar, ilginç görüntüler oluşturdu.
(EEI-MP-Y)
14.08.2017 15:55:13 TSI
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