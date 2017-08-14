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AK Parti Denizli teşkilatı 16'ıncı yılı kutladı



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu - Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA)- AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Başkanı Necip Filiz, Türkiye'nin 16 yılda, dünyada gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen ülke konumuna geldiğini söyledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Partinin 16'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonundaki toplantıya, Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, parti il yönetimi ve partililer katıldı. AK Parti'nin kuruluşunu kutlayan İl Başkanı Necip Filiz, "Partimizin kuruluşunun 16'ıncı yıl dönümü, 14 Ağustos 2001 yılında kurucumuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hareketine her gün daha büyük bir ivmeyle, devam etmekte. Biz bu kutlu davanın buradaki temsilcileri olarak 16 yaşındaki genç delikanlı gibiyiz" dedi.

AK Parti'nin tüm olumsuzluk ve engellemelere rağmen hizmet etmeye devam ettiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise, 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet ile partinin el ele vererek kötü gidişe son verdiğini belirtti. Tin, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz, partimizin 16. kuruluş yıldönümündeyiz 14 Ağustos 2001 ve 14 Ağustos 2017, 15 yılı bitirdik, 16. yıla girdik. Dile kolay, aslında belki kitaptan okurken çok kolay gibi gözüken ama doğumu sancılı olan ama bugüne kadar ki yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarla da büyük adımlar, büyük değişimler atılan bir dönemden geçtik. Tabi ki burada öncelikli olarak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başlayan, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hareketin bu davanın, bu kutlu yürüyüşün lideridir ve Türkiye' de bu günlere kadar taşınmıştır ve getirilmiştir. İşte en çok dikkati çekmemiz gereken ve Türkiye'nin bu yürüyüşünde, bu hareketinde bizlere liderlik yapan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı öncelikle bir kez daha hepinizin önünde sunmak istiyorum. Geçmişte 3 Kasım 2002'de Muhtar bile olamaz denildi seçtirilmedi. Halk seçimlerinde biliyorsunuz ve ondan sonra icraatlar yapılmaya başlandı. Gerçekten AK Partili hükümetlerimizle milletimizin hizmetinde olduğumuzu, yaptığımız icraatlar la, yatırımlarla, hareketlerle, değişim süreçleriyle tam istikamet onu gösterdik" diye konuştu.

Bu kutlu davada birçok badireler atlatıldığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, "Kurulduğu günden bugüne kadar AK Partimiz 80 milyona ve tüm Türkiye'mize, kim yaşıyorsa ayırt etmeden kucaklamış, ihtiyaç neyse o ihtiyacı siyasi fark gözetmeksizin yerine getirmiştir. İşte bizi güçlü kılan budur. Bu noktada tabi ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Milletten başka güç tanımamasıdır" şeklinde konuştu.

Daha sonra İl Başkanı Filiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos'da Denizli'ye gelerek il danışma meclisi toplantısına katılacağını söyledi.

(MT-SÇ-Y)



14.08.2017 15:55:34 TSI

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