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Iğdır'a yeni park ve bahçe ekipmanları



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da parkların yenilenip daha modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Iğdır Belediyesi parklara bırakılacak ekipmanları birleştirilmeye başlandı.

Mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yeni parklar oluştururken bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam edildiğini belirten Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Günümüzde tartışmasız kabul edilen en önemli olgulardan biri de kişi başına düşen yeşil alanların imkanlar ölçüsünde artırılmasıdır. Beton yapılarla griye bürünen güzel ilimiz Iğdır'ın estetik bir görünüm kazanması için belediyemizin yeşil alan çalışmaları hız kazandı. Ayrıca Mahallelerde deforme olan parklar bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Şehrimizde bir çok park mevcut. Zaman içerisinde bu parkların yıpranmış ve fonksiyonunu yitirdiğini tespit ettik ve yenileme çalışmalarına başladık. Bu bağlamda eski parayla 1 trilyona yakın park bahçe malzemesi alarak, Iğdır'ı modern ve daha yaşanabilir bir hale getirme çalışmalarımız adım adım ilerlemektedir. Çalışmalarımız tamamlandığında parklarımızı yeniden şehrimize kazandırmış olacak ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar haline getireceğiz. Parklara bırakılacak gölgelikli banklar, kamelyeler, çöp kovaları, çatılı piknik masaları, çeşitli ahşap dış mekan oturma gurupları, ahşap sekizgen piknik masaları, çocuk oyun gurupları, tahterevalliler, salıncaklar, zıpzıplar, fitness gurupları için ihale çalışmalarımız devam etmektedir.Yeşil alanlarla kente nefes aldırmak için bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Kentimize yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmak birincil hedefimiz olacak" dedi.

(ET-AA-Y)



14.08.2017 15:56:15 TSI

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