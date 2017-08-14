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Digor'da 500 adet saman balyası yanı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:53
Digor'da 500 adet saman balyası yanı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesi'nde bir vatandaşa ait yaklaşık 500 saman balyası yandı. Saman balyalarının yanmasına aşırı ısınan cam kırıkları neden oldu.
Digor Başköy'de Y.T.'ye ait evin bahçesinde bulunan 500 adet saman balyası bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangın vatandaşlarca Digor Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bildirildi. Olay yerine gelen Digor Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olay yerinde yapılan incelemede, yangına saman balyalarının yanında bulunan cam kırıklarının ısınması ve balyaların alev alması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan çıkan yangında tamamen yanan 500 adet saman balyasının değerinin 10 bin lira olduğu öğrenildi. Olay ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AA-Y)

14.08.2017 15:56:30 TSI
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