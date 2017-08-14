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Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'dan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü mesajı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:55
Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'dan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü mesajı
Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'dan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "AK Parti'de bizim sevdamız millete hizmet sevdasıdır, ülkeye hizmet sevdasıdır" dedi.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Bulutlar, mesajında; Türkiye'de etkin ve nitelikli siyaset anlayışının AK Parti sayesinde imar edildiğine vurgu yaparak, "Türk siyasi hayatına 2001'de AK Parti ile atılan temel, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin kapılarını aralamıştır. 16 yıl boyunca görev başında olan ak kadrolar sayesinde de Türkiye bugün hem bölgesinde hem de dünya üzerinde etkin bir güç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Bulutlar, Türkiye'de siyaset tarihini "AK Parti'den önce AK Parti'den sonra" şeklinde ikiye ayırmak gerektiğinin altını çizerek, "AK Parti'den önce bölgesinde silik ve söz sahibi olmayan, ekonomisi tükenmiş ve insanların gelecekten ümidi dahi olmadığı bir Türkiye vardı. Siyasi ve ekonomik krizlerin birbiri ardına yaşandığı, tüketim ekonomisinin ve dış borçların tavan yaptığı, esnafın, tüccarın, sanayicinin, kamu ve özel sektörün yarınlarından endişe duyduğu bir Türkiye vardı. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte ülkeye hakim olmaya başlayan huzur ve istikrar atmosferi sayesinde bugün gelişme hızı katlanarak artan, yatırımların birbiri ardına dizildiği, insanların sosyo-ekonomik büyüme sürecine dahil edildiği bir Türkiye inşa edilmeye başlandı. Öyle ki; milli gelirinin neredeyse tamamının sadece dış borç faizlerine gittiği bir Türkiye'den, neredeyse IMF'ye borç verebilecek zenginliğe sahip bir Türkiye düzeyine gelindi. İşte bu süreç, AK Parti'nin siyasete kazandırdığı kalite ve niteliğin, hizmet odaklı yönetim anlayışının ve giderek güçlenen bir ülke hedefine doğru emin adımlarla ilerlendiğinin kanıtıdır" diye konuştu.
Bulutlar: "Türkiye nereden nereye"
AK Parti çatısı altındaki ak kadrolar sayesinde Türkiye'nin topyekün büyüme ve gelişme hızını yakaladığını dile getiren Başkan Bulutlar, halkın da bu tablo karşısında kayıtsız kalmayarak her seçimde AK Parti'ye verdiği desteği artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Türk siyaset tarihinde hiç bir partinin, birbiri ardına girdiği seçimlerden oyunu artırarak yeniden tek başına iktidar olma imkanını elde edemediğini anımsatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "İlk seçimine 2002 yılında giren AK Parti, sonraki seçimlerden de zaferle çıkmasını bilmiş ve Türkiye'yi koalisyonların, krizlerin, kaosların ve çıkmazların elinden kurtarmıştır. Bu süreçte küresel güçlerin çeşitli operasyonlarına maruz kalmış olsa da, AK Parti'miz milletten aldığı güç ve destekle bütün engelleri ortadan kaldırmış, milli hedeflere doğru yine milletle el ele ve kol kola yürümüştür. Günümüz Türkiye'si, yarınlarından emin bir biçimde sadece ve sadece geleceğe odaklanmış bir Türkiye'dir. Günümüz Türkiye'si, gelişen dünyaya her şartta ve koşulda ayak uydurabilen, küresel politikalara müdahale edebilen ve hatta İslam ülkelerinin dahi umudu haline gelmiş bir Türkiye'dir. Dünle bugün arasında bir mukayese yapacak olursak; AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nerelere taşıdığı açıkça görülecektir" dedi.
Öte yandan AK Parti'nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda yerel yönetimlerin de eşi görülmemiş bir performans ortaya koyduklarını anlatan Bulutlar, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında ak kadrolar tarafından yönetilen belediyeler, birbirleriyle adeta hizmet yarışına girmişler ve bulundukları yörelere değer katmışlar, gelişmelerine önayak olmuşlardır. Bir zamanlar çalıştırdığı personelin maaşını bile ödemekte zorlanan belediyeler, AK Parti'nin hizmete sevdalı ak kadroları sayesinde akla hayale gelmeyecek yatırımların altına imza atmaya başlamışlardır. Bizim sevdamız budur; millete hizmet sevdasıdır, ülkeye hizmet sevdasıdır. Kurucu Genel Başkanımız ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze çizdiği ufuk ve bizlere sağladığı imkanlar sayesinde bizler bu kutlu davanın birer neferi ve hizmete sevdalı yöneticileriyiz. Ömrümüz yettikçe bu uğurda çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti'mizin 16'ncı kuruluş yıldönümü kutluyor, rahmeti rahmana kavuşan dava arkadaşlarımızı ise rahmetle, minnet ve şükranla yad ediyoruz" açıklamalarında bulundu.
(ERZ-Y)

14.08.2017 15:57:55 TSI
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