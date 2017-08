YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nilüfer Müzik Festivali'ne rekor ilgi

Nilüfer Müzik Festivali'ne rekor ilgi



(Fotoğraflı)



Bülent Değirmen

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Müzik Festivali sona erdi. 4 günde yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı festival kendi seyirci rekorunu kırdı.

Nilüfer Müzik Festivali, on binlerce kişiyi, müziğe ve eğlenceye doyurdu. 10-13 Ağustos tarihleri arasında "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlenen festival yaklaşık 100 bin kişiyi Balat Atatürk Ormanı'nda müzikle buluşturdu. Bursa'nın ilk kamplı festivali olan Nilüfer Müzik Festivali, yerli ve yabancı sahnenin son dönem öncü isimlerini bir araya getirdi. Üç farklı sahnenin kurulduğu festival, dört gün boyunca 12 ülkeden toplam 60 sanatçıyı ağırladı.

Müziğin hiç susmadığı festivalde Duman, Adamlar, Cihan Mürtezaoğlu, In Hoodies, Gaye Su Akyol, Adamlar, Bubituzak, Flört, Gevende, Sattas, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Islandman, İnsanlar, Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt, Akın Sevgör, Jakuzi, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, İlhan Erşahin, Kaan Düzarat, Hey! Douglas gibi Türk sanatçı ve grupların yanı sıra dünya sahnesinden Erik Truffaz, Txarango, Mr. Zarko, La Caravane Passe, 47 Soul, Dardust, Dubioza Kolektiv ft. Dzambo Agusev, Maximo Park gibi ünlü isimler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 7'den 70'e farklı müzikal beğeniye sahip müzikseverlerle buluştu.

Nilüfer Müzik Festivali'nin dördüncü gününde toplam 15 sanatçı ve grup sahne aldı. Cümbüş Cemaat, 47Soul, İlhan Erşahin's İstanbul Sessıons feat Erık Truffaz, Marta Ren & The Groovelvets ve Cem Adrian gibi isimler son günde verdikleri konserle festivalcilere müzik keyfi yaşattı.

Festivalin kapanış konserini hip-hop, reggae, dub, rock, ska ve balkan ezgilerini birleştiren, gürültücü ve eğlenceli Bosna Hersekli grup Dubioza Kolektiv verdi. Sevilen grup bu yıl Makedonya'nın ünlü trompetçisi Dzambo Agusev ile birlikte sahne aldı. Ana sahnede çıkan grup, alanı dolduran on binlerce kişiyi coşturdu. Sahne performansları ile izleyenleri kendine hayran Dubioza Kolektiv, festivalcilere unutmayacakları bir konser verdi.

Sosyal sorumluluk üstlenerek her yıl toplumsal bir konuda mesaj da veren Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da UNDP Türkiye'nin 2017 yılı "Küresel Hedefler" inden birisi olarak belirlenen "Sorumlu Tüketim ve Sorumlu Üretim" sloganını benimsedi. Festival boyunca düzenlenen atölyelerde sorumlu tüketim ve sorumlu üretim konusunda seyirciler bilgilendirildi.

Engelli vatandaşların ücretsiz katıldığı festivaldeki yemek stantlarında fast food yiyeceklere yer verilmedi. Nilüfer'deki 21 kadın derneğine üye kadınların yaptığı yöresel tatlar da festivalcilerin anne yemeği özlemini giderdi.

Avrupa Festivaller Birliği "YOUROPE"a Türkiye'den üye olan tek kamplı festival olan Nilüfer Müzik Festivali'nde 4 gün boyunca müziğin yanı sıra gerçekleştirilen atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme durakları katılımcılara özel deneyimler yaşattı.

"Süslü geyik" seçildi

Bu yıl "Sorumlu Üretim, Sorumlu Tüketim" mesajıyla gerçekleşen festivalde, özel bir yarışma da düzenlendi. Geri dönüşüm malzemelerden yaptığı özgün kostüm tasarımıyla Berkant Öztürk, "Sorumlu Üretim, Sorumlu Tüketim" yarışmasının kazananı oldu.

Festivalin klasikleri arasında yer alan "Süslü Geyik Kostüm Yarışması", bu yıl da büyük ilgi gördü. Festivalcilerin hünerlerini sergilediği yarışmada en süslü geyik, Evren Tunçdöken oldu. Dereceye giren festivalcilerin ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç verdi.

Nilüfer Müzik Festivali bu yıl ilklere de sahne oldu. Bu ilklerden biri festival alanında ilk kez kurulan meteoroloji istasyonuydu. Ayrıca festival alanında ulaşım ilk kez elektrikli ve normal bisikletlerle sağlandı. En yüksek katılımcı sayısına ulaşan festival, güvenlik konusundaki hassasiyetini de artırarak sürdürdü. Bu yıl ilk kez emanet eşya dolapları kuruldu. Festivalcilerin alandaki yaşantısını kolaylaştıran bir diğer husus da Nilüfer Müzik Festivali 2017 başlığıyla oluşturulan mobil uygulama oryantasyonuydu. Bilet satışları ilk kez festivalin kendi kurmuş olduğu biletleme sistemi üzerinden ve özel kurumlardan bağımsız şekilde gerçekleştirildi.

(MŞ)



14.08.2017 15:59:25 TSI

NNNN