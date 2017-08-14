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Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kartı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:02
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kartı
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kartı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi gıda kartı verdi.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda il genelindeki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kartı dağıtıldı. Büyükşehir'in gıda kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler, 150 lira değerindeki kartla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş merkezlerinden Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapabilecekler. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye günlük 7 bin 98, aylık ise 212 bin 94 ekmek dağıtımı yapılıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla Gülahmet Semti Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda ise gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında da bulunuluyor.
(ERZ-Y)

14.08.2017 16:03:50 TSI
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