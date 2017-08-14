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Tripolis Antik Kent'te çekirdeksiz üzüm festivali yapılacak



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DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçenin antik şehir Tripolis ve çekirdeksiz üzüm bağlarını tanıtmak için dünyaca ünlü iki ismi festivale davet ettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Buldan Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihleri arasında 22'incisi düzenlenecek olan, Buldan Yenicekent Tripolis ve turfanda Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali hazırlıkları hakkında Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay Yenicekent'te basın toplantısı düzenledi.

Amaçlarının ilçe için büyük önem taşıyan Tripolis antik kent ve çekirdeksiz üzümlerinin dünya da daha fazla tanıtmak olduğunu belirten Gülbay, "18 Ağustos Cuma günü başlayacak festivalimizde tamamen Buldan bezinden tasarlanan ve Tripolis Antik Kent'te Buldan'ı, Denizli'yi anlatan konsept ile 'Egeye bir dokunuş' adını verdiğimiz defile gerçekleştirilecek. İçinde hoşgörü var, yayla gölü var, Tripolis var, traverten var. İlginç bir defile yapılacak. Festivalimiz bununla başlıyor. Akşamına da konserlerimiz var. 19 Ağustosta ise dünyaca ünlü sanatçı Alexandra Stan Cumartesi günü Buldan'ın önemli yerlerini yaylayı, üzüm bağlarını, Tripolis'i, sıcak suları gezdireceğiz. Akşam ise konserimiz var. Tripolisi tanıtımı açısından önemli olacak" dedi.

Buldan ve Antik Kent Tripolis'i farklı kültür etkinlikleriyle tanıtmak amacı taşıdıklarını belirten Gülbay, "Pazara günü klasik festival etkinliklerinden, üzüm yarışması, ağa seçimi olacak. Dünya starı Otilla Bruma Pazar akşamı halkımızla buluşacak. Pazartesi günü de Buldan'ın tanıtımı için, üzüm bağlarımızı ve antik kentimizi gezdireceğiz. Amacımız Tripolis'in, üzüm kadar önemli bir ekonomik ve turistik değeri olmasını dünyaya tanıtmak. Ülkemizin tanıtımını sağlamak. Bu festivalimiz için koşturan muhtarlarımıza, meclis üyelerime Yenicekent halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA-Y)



14.08.2017 16:04:48 TSI

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