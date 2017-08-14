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Mehmet Tahmazoğlu'ndan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlaması

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:04
Mehmet Tahmazoğlu'ndan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlaması
Mehmet Tahmazoğlu'ndan AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılını yayımladığı mesajla kutladı.
Mehmet Tahmazoğlu, mesajında AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana halkın desteği ile büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirterek, "14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlattığı siyasi mücadelede 16 yılının yaklaşık 15 yılı iktidarda olmak üzere geride bıraktık. Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışın da temsili olan AK sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olduğu gibi, insana saygı, milletin kararına saygı gibi değerlerin de yükselmesine olanak sağlamış bir dava hareketi olmuştur. AK Parti, ülkemiz siyasi tarihine bu tür yüksek erdemleri kazandırmış olmanın yanı sıra dönemi içerisinde gayri safi milli hasılamız yükselmiş, yaşam standardımız artmıştır. AK Parti ile ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden ülkemiz her yönden şu ana kadar görülmemiş değerlere kavuşmuştur. Sağlık alanında reform niteliğinde kararlara, uygulamalara imza atılmış, insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçları en güzel şekilde karşılanmıştır. Yine aynı şekilde eğitimde, sosyal yaşamda reform niteliğinde değişim ve dönüşümlere imzaların atıldığı AK Parti döneminde çocuklarımız eğitimde şu ana kadar yararlanamadıkları onlarca fırsattan faydalandılar. Her zaman ve her mekanda milletimizin teminatı olan AK Parti, ülkemizi dünyada ve bölgesinde daha itibarlı bir noktaya taşımak için 2023 vizyonundaki devasa projelerle, milletimize hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

14.08.2017 16:05:42 TSI
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