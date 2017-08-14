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Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:04
Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Karaman Yolu Caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesindeki asfalt çalışmalarının ardından alt yapısı tamamlanan Karaman Yolu Caddesine geçti.
Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "İstasyon caddesinde yaptığımız asfalt çalışmamızı beklenenden daha kısa bir sürede tamamlayarak Karaman yolu caddemize geçtik. Yaz sezonunda planladığımız çalışmalarımızı gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyük bir asfalt atılımı yaparak şehrimizde olan yol ve trafik sorununu en aza indirmeye çalışıyoruz. Ereğli'mizin sorunlarını kalıcı olarak çözerek modern kent hüviyeti kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizden desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Onların destek, talep ve önerileri ile daha birçok hizmeti şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Gerek alt yapı gerekse üst yapı olarak kaliteli hizmetle çalışmalarımızı büyük bir özveri ile yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlık için vatandaşlarımızdan özür diliyor, sabırları için teşekkür ediyorum" dedi.
(AH-Y)

14.08.2017 16:07:22 TSI
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