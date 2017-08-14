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Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:05
Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı
Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlarla kulaç attı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı Pazar günü Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bu önemli günde sporcu ve vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte kulaç attı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı Pazar günü Karamürsel'de gerçekleştirdildi. Şampiyonanın ilk etabı Mavi Bayraklı Karamürsel Halk Plajı'nda yapıldı. Yüzme Yarışına, 12 ile 65 yaş arasında bayan - erkek 327 sporcu katıldı. Yarışta Kocaeli'nin yanı sıra, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Çanakkale'den de çok sayıda lisanslı yüzücü yer aldı.
Yarışlar 17 kategoride düzenlendi. Tüm kategorilerdeki kadın-erkek gruplarında birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 300 TL, üçüncü olanlara ise 200 TL ödül desteği ve madalya verildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından şapka, tişört ve bone gibi çeşitli anı objeleri hediye edildi.
Yarışlarda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım vatandaşlarla birlikte kulaç attı. Ayrıca, Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büykşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, İl Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Başkan Danışmanı Nermin Tol ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül yarışları izledi. Açık Su Yüzme Yarışı öncesinde, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu kısa bir konuşma yaptı. Kocaeli'nin dört bir yanının denizlerle kaplı olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu nedenle Kocaeli'nde yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Bunun yanı sıra denizimize iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Daha önceki yıllarda bu sularda yüzemiyorduk. Ama şimdi biz denize iyi baktığımız için o da yüzünü bize güldü. Artık bu sularda hep beraber kulaç atıyoruz. Bu güzelliğin her zaman devam etmesini diliyorum" dedi.
Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından yarışların startını verdi. Startı veren Başkan Karaosmanoğlu daha sonra vatandaşlarla birlikte kulaç attı. Yarışlara, 12 ile 66 yaş arasında yüzücüler katıldı.
Öte yandan yarışları izleyen vatandaşlar için muhteşem bir flyboard gösterisi düzenledi. Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek su üzerinde kalmayı sağlayan sahillerin eğlencesi vatandaşlar büyük ilgi gördü.
Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve protokol üyelerinin elinden madalyalarını aldı.
(UK-İÇ)

14.08.2017 16:07:47 TSI
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