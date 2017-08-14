ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarma ekipleri huzur denetimlerine devam ediyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:06
Jandarma ekipleri huzur denetimlerine devam ediyor
Jandarma ekipleri huzur denetimlerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mesire alanında vatandaşların daha huzurlu ve güven ortamında zaman geçirebilmeleri için denetimlere aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların gündüz ve gece yoğun ilgi gösterdiği Bespınar Marina Mesire alanında vatandaşların huzur içerisinde yakınlarıyla zaman geçire bilmeleri adına jandarma ekipleri tarafından hem yaya hem de araç devriyeleri gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından sıklıkla güvenlik önlemlerinin alındığı mesire alanlarında şüpheli görülen kişilerin üst aramaları ve GBT sorgulamaları gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri aynı zamanda olası bir tartışma, kavga gibi olaylara ise anında müdahale ediyor. Jandarma ekiplerinin vatandaşların güven ortamında yakınlarıyla zaman geçire bilmeleri için denetimlere aralıksız bir şekilde devam edecekleri öğrenildi.
(CK-SD-Y)

14.08.2017 16:09:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milletvekili Fırat, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ FIRAT, AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Minibüsün uçuruma yuvarlandı: 1yaralı
YEREL

MİNİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANDI: 1YARALI
TBMM Başkan Vekili Aydın Samsat ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN SAMSAT İLÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
TBMM Başkan Vekili Aydın kuran kursu öğrencileriyle birlikte pedal çevirdi
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE PEDAL ÇEVİRDİ
Sıcak havalar vatandaşları bunaltıyor
YEREL

SICAK HAVALAR VATANDAŞLARI BUNALTIYOR