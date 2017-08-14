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Jandarma ekipleri huzur denetimlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mesire alanında vatandaşların daha huzurlu ve güven ortamında zaman geçirebilmeleri için denetimlere aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların gündüz ve gece yoğun ilgi gösterdiği Bespınar Marina Mesire alanında vatandaşların huzur içerisinde yakınlarıyla zaman geçire bilmeleri adına jandarma ekipleri tarafından hem yaya hem de araç devriyeleri gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından sıklıkla güvenlik önlemlerinin alındığı mesire alanlarında şüpheli görülen kişilerin üst aramaları ve GBT sorgulamaları gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri aynı zamanda olası bir tartışma, kavga gibi olaylara ise anında müdahale ediyor. Jandarma ekiplerinin vatandaşların güven ortamında yakınlarıyla zaman geçire bilmeleri için denetimlere aralıksız bir şekilde devam edecekleri öğrenildi.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 16:09:03 TSI

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