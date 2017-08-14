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Babalar ve Çocukları Kampı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:13
Babalar ve Çocukları Kampı
Babalar ve Çocukları Kampı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen "Babalar ve Çocukları Kampı" iki gün boyunca neşeli anlara sahne oldu.
50 baba ve çocuklarının katılımı ile 12-13 Ağustos'ta yapılan etkinlik, Kamp Pozitif Direktörü Aşkın Üçvet'in öncülüğünde gerçekleşti. Doğa ile iç içe keyifli zaman geçiren babaların çocuklarıyla arasındaki bağ daha da güçlenmiş oldu.
Liv Hospital Samsun'un sağlık sponsorluğunda düzenlenen kampta birlikte çadırda kaldılar, eğlenceli ve öğretici oyunlar oynadılar, birlikte birçok güzel anı biriktirdiler.

Teknoloji diyeti yaptılar
Kampa katılanlar bilgisayar ve cep telefonu olmadan iki gün geçirdiler. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol da iki kızı ile kampa katıldı. Sabah erkenden çocuklarıyla uyanıp oyun oynadıklarını, yürüyüşlere katıldıklarını anlatan Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Kamp; günlük yaşamda teknolojinin engel olduğu iletişimi bize geri kazandırıp, aynı ortamda beraber yaşama imkanı sağladı" dedi.
Akyol, etkinliğin çocukları için faklı bir deneyim olduğunu ve onların da çok hoşuna gittiğini sözlerine ekledi.
(SAM-SLH-Y)

14.08.2017 16:15:27 TSI
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