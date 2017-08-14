ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haydi Kızlar Kampa Projesi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:14
Haydi Kızlar Kampa Projesi
Haydi Kızlar Kampa Projesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin 2 aydır sürdürdüğü "Haydi Kızlar Kampa" Projesi'nde, 96 kız öğrenci katıldı.
Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için başlattığı "Haydi Kızlar Kampa" projesi, hedefine ulaştı. Manavgat'ın uzak Mahallelerinde yaşayan ve tatil imkanı bulamayan toplam 96 kız öğrenci, belediye ekiplerince evlerinden alınarak Manavgat Kız Öğrenci Misafirhanesine getirildi. Uzman eğitimciler eşliğinde 12'şer gün tatil yapma imkanı bulan kız öğrenciler, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçirirken, Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatını buldu.
Toplam 4 grupta, 32 farklı kırsal mahalleden getirilerek tatil yapmalarına imkan sağlanan öğrencilerin son grubunda ise 31 kız öğrenci yer aldı. Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen, Oymapınar, Bucakşeyler, Evrenleryavşı, Dolbazlar, Sarılar, Gündoğdu ve Taşağıl Mahallelerinden gelen kız öğrencilerle Kız Öğrenci Misafirhanesi'nde düzenlenen öğle yemeğinde buluştu. 12 gün boyunca Manavgat gezileri, eğitim seminerleri gibi çeşitli aktivitelere katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le de uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Başkan Sözen yemeğin ardından kız öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 16:16:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü
YEREL

AK PARTİ'NİN 16 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Milletvekili Köse: &quot;Millete hizmet yolunda 16 yıl&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÖSE: "MİLLETE HİZMET YOLUNDA 16 YIL"
Sokak lambalarına bakım
YEREL

SOKAK LAMBALARINA BAKIM
Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere karşılama
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE KARŞILAMA
Kapalı Spor Salonu Kent Müzesi oluyor
YEREL

KAPALI SPOR SALONU KENT MÜZESİ OLUYOR
Orhan Okulu, Altın Kemerin ebedi sahibi oldu
YEREL

ORHAN OKULU, ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLDU
Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti
YEREL

GAZİPAŞA ESENPINAR'A YOL HİZMETİ
İmam Hatip öğrencileri yaz kampında
YEREL

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPINDA
Kepez'den gençlere çevre bilinci
YEREL

KEPEZ'DEN GENÇLERE ÇEVRE BİLİNCİ
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Duraliler'e çevre düzenlemesi
YEREL

DURALİLER'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması
YEREL

BÜYEKŞEHİR'DEN OTOBÜS DURAĞA NE ZAMAN GELECEK UYGULAMASI
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAYRAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılışa hazır
YEREL

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR
Boğa güreşlerinde korku ve heyecan dolu anlar yaşandı
YEREL

BOĞA GÜREŞLERİNDE KORKU VE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI
Finike'de &quot;Gebe Bilgilendirme Sınıfı&quot; açıldı
YEREL

FİNİKE'DE "GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI" AÇILDI
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDEN ATIK TOPLAMA MERKEZİ
AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANLIĞI GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL

MANAVGAT'TA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
YEREL

BİN 6 ÇOCUK BASKETBOL EĞİTİMİ ALIYOR
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
YEREL

AVUKATLARA SOSYAL TESİS MÜJDESİ
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE