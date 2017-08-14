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Haydi Kızlar Kampa Projesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin 2 aydır sürdürdüğü "Haydi Kızlar Kampa" Projesi'nde, 96 kız öğrenci katıldı.

Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için başlattığı "Haydi Kızlar Kampa" projesi, hedefine ulaştı. Manavgat'ın uzak Mahallelerinde yaşayan ve tatil imkanı bulamayan toplam 96 kız öğrenci, belediye ekiplerince evlerinden alınarak Manavgat Kız Öğrenci Misafirhanesine getirildi. Uzman eğitimciler eşliğinde 12'şer gün tatil yapma imkanı bulan kız öğrenciler, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçirirken, Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatını buldu.

Toplam 4 grupta, 32 farklı kırsal mahalleden getirilerek tatil yapmalarına imkan sağlanan öğrencilerin son grubunda ise 31 kız öğrenci yer aldı. Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen, Oymapınar, Bucakşeyler, Evrenleryavşı, Dolbazlar, Sarılar, Gündoğdu ve Taşağıl Mahallelerinden gelen kız öğrencilerle Kız Öğrenci Misafirhanesi'nde düzenlenen öğle yemeğinde buluştu. 12 gün boyunca Manavgat gezileri, eğitim seminerleri gibi çeşitli aktivitelere katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le de uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Başkan Sözen yemeğin ardından kız öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 16:16:08 TSI

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