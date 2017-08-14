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Ordu terminallerde ücretsiz internet dönemi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa ve Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ücretsiz internet hizmeti için otobüs terminallerinde 7 adet kablosuz internet erişim noktası oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, "Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali bekleme salonunda 2 adet, Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 adet ve Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ise 3 adet olmak üzere toplam 7 adet kablosuz internet erişim noktası oluşturduk. 50 m yarıçap alana hizmet veren her bir kablosuz internet erişim noktasında aynı anda 100 kişi bağlanarak hizmet alabilecek. Gerektiğinde bu kapasite daha da artırılabilecek" dedi.



"Türkiye'nin en büyük ücretsiz wi-fi alanını kurduk"

Vatandaşları teknolojiyle buluşturacak yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "İki yıl önce Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Ulubey ilçelerimizde oluşturduğumuz ücretsiz internet ağı ile Türkiye'nin en büyük ücretsiz Wi-Fi alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de otobüs terminallerinde benzer bir uygulamayı hayata geçirdik. Bundan sonrasında ücretsiz internet hizmetimizi daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



Yolcular ücretsiz internetten memnun

Terminallerde sunulan ücretsiz internet hizmetinden faydalanan yolcular ise bu uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için hemen ağa kaydolduk ve interneti kullanmaya başladık. Bu hizmet, gayet hızlı bir bağlantı imkânı sunuyor. Herhangi bir sınırlama olmaksızın internete bağlanabiliyor, çok kaliteli videoları bile rahatlıkla izleyebiliyoruz" dedi.

Bu hizmetten faydalanmak için cep telefonunuzun Wi-Fi tarayıcısından "Ordu Büyükşehir Belediyesi" seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra cep telefonunuz aşağıdaki görüntüye yönlendirilecektir.

(MAK-SLH-Y)



14.08.2017 16:16:40 TSI

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