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Darıca'da ödüller sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenler, final akşamında ödüllerini aldılar.

Fotoğraf yarışmasında birinciliği Mehmet Vurgun elde ederken, ikinciliği Bülent Taner üçüncülüğü ise Gülsevim Acar kazandı. Ödüllerini Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın elinden alan yarışmacıların sevinci gözlerinden okunurken, yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Başkan Karabacak ise, "43 gün boyunca ülkemizin değişik şehirlerinden misafirlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda çekilen birbirinden güzel fotoğrafların yarıştığı bu etkinliğimize katılan tüm fotoğrafseverlere teşekkür ediyorum. Ödül kazanan arkadaşları ayrıca tebrik ediyorum. Burada amacımız etkinliklerimizdeki güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olmaktı. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. " diyerek ödülleri takdim etti.

Yarışmada birinci olan birinci olan Mehmet Vurgun'a fotoğrafa makinesi, ikinci olan Bülent Taner'e laptop üçüncü olan Gülsevim Acar'a ise tablet bilgisayar hediye edildi. Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk on yarışmacıya mini fotoğraf makinesi hediye edildi.

(UK-İÇ)



14.08.2017 16:18:56 TSI

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