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Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:17
Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu
Kocaeli, gökyüzü şenliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde hafta sonu Persied Kuyruklu yıldızı meteor yağmuru seyir keyfi yaşandı.
7'den 77'ye vatandaşların katılım gösterdiği iki gün süren Gökyüzü Şenliği etkinliğinde çocuklar aileleri ile birlikte gökyüzünü keşfetme fırsatı buldu. Teleskop ile gökyüzünde oluşan meteor yağmurunun seyredildiği etkinlikte ayrıca alanda kurulan atölyelerde çocuklar eğlenerek yeni şeyler öğrenme fırsatı yakaladı.
Kocaeli halkına bilimi sevdirmek amacı ile gerçekleştirilen bilim etkinlikleri, İzmit Bilim Merkezi'nde hafta sonunda yapıldı. Gökyüzü Gözlem Şenliği olarak gerçekleştirilen etkinliğe her yaş grubundan yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Gözlem Geceleri etkinliği boyunca ziyaretçiler 18.00 ve 21.00 saatleri arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gökyüzü ve gezegenler temalı atölye etkinliklerine katılım sağladı. Aynı zamanda alanda kurulan simülatörler ve planetaryum gösterimi izleyen çocuklar ve yetişkinler, gündüz Güneş patlamalarını gözlemlerken, gece ise Satürn, Jüpiter gezegenlerini ve Ay yüzeyini gözlemlediler.
Şenlikte saat 18.00-21.00 saatleri arasında güneş sistemi yapımı ve boyama atölyesi (okul öncesi), roket yapımı atölyesi (ilkokul-ortaokul), güneş ve ay tutulması atölyesi (ilkokul), gök atlası atölyesi (ortaokul), gök kubbe atölyesi (ortaokul) kuruldu. Atölye etkinliklerinde çocuklar ve gençler gökyüzü ile ilgili bilgiler öğrendi.
Hava karardıktan sonra ise teleskoplar ile Satürn gezegeni ve Persied Göktaşı Yağmuru takip edildi. gerçekleştirildi. Uzayın derinliklerine inilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenerek bilim dünyasının sırlarla dolu yolculuğuna çıkma fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik kapsamında etkinliğin 1. gününde bilim kurgu başyapıtlarından biri olan Yıldızlararası filmi 2. Günü ise yine bilim kurgu alanında yoğun ilgi gören filmlerden olan Marslı filmi gösterildi. Film gösterimi sırasında ziyaretçilere patlamış mısır, gazoz ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(UK-İÇ)

14.08.2017 16:19:26 TSI
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