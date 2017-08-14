Minibüsün uçuruma yuvarlandı: 1yaralı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 40 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Kocahisar Köyüne doğru seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Mehmet Herzem (57) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu Kocahisar Köyü yakınlarında şarampole yuvarlanarak 40 metrelik uçuruma düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan minibüs sürücüsü Mehmet Herzem, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(HT-SD-Y)
14.08.2017 16:19:49 TSI
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