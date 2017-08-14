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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:19
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:
- "Türkiye 2023 hedeflerine Ak kadrolarla yürüyecek"

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti'nin 16. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine Ak kadrolarla yürüyeceğini söyledi.
Başkan Karabacak 2001 yılında kurulan Ak Parti'nin kurulduktan 1 yıl sonra iktidara geldiğini ve aralıksız iktidarda kaldığı 15 yılda Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptığına dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi
"Ülkemizin adeta kaos dönemi yaşadığı 14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan ve devamında 1 yıl gibi kısa bir süre sonra halkımızın teveccühüyle iktidar olan partimiz aradan geçen 15 yılda içte ve dışta bir çok engellemelere rağmen 'Halka hizmet Hakk'a Hizmettir' anlayışıyla ülkemizin adeta bahtını değiştirmiş ve her alanda önemli hizmetlere imza atmıştır. Özellikle son yıllarda Gezi olayları, 18-25 Aralık Olayları ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu ve halkımızın da büyük desteğiyle bertaraf eden AK Parti geleceğe artık daha güvenle bakmaktadır.2001 yılında kurulan ve kuruluşundan bu güne kadar hizmet etmekten onur duyduğum AK Parti aradan geçen 16 yılda sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde de söz sahibi olan ve mazlumların ortak sesi olan bir hareket olarak yoluna devam etmektedir. AK Parti ile birlikte ülkemiz ekonomide, sanayide, sağlıkta, tarımda, eğitimde, sosyal reformlarda devrim niteliğinde değişikliklere imza atmış ve bölgesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Aynı şekilde partimiz tüm engellemelere rağmen dünyada ses getiren bir çok önemli projeyi hayata geçirerek, adını ülke tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerde yerel yönetimlerde kuruluşundan bu güne kadar hizmet etmekten onur duyduğumuz, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, partimizin 16. Kuruluş Yıldönümünün ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve partimizin kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunarım."
(UK-İÇ)

14.08.2017 16:21:04 TSI
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