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Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine yeni dekan



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, fakültenin dekanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreni ile görevini Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil'e devretti.

Devir teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ve akademisyenler katıldı.

"Dekanımız görevi sorunsuz bir şekilde tamamladı"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaklaşık 1 yıldır dekanlık yapan Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu'nun görevini, yoğun iş programına rağmen sorunsuz bir şekilde tamamladığını ifade ederek "Bu görev Mehmet hocamız için kendi iş programının dışında ekstra bir sorumluluktu. Bugün bir değişiklik ile bu sorumluluğu yeni dekanımız devralmış oluyor. Allah kendisine güç kuvvet versin" dedi.



"Yöneticilerin sorumluğu çok büyük"

Yöneticiliğin çok büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Yöneticilik keyfi davrananlar, sorumluluk hissetmeyenler için kolay olabilir. Ancak bizim belli bir mevzuat çerçevesinde yer alan sorumluluklarımızın yanı sıra yaptığımız yanlışlardan ve haksızlıklardan Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluktan hiç kaçılmayacağını bilen bir yönetici için oturduğu koltuğun yükü ve vebali çok büyük. Yalçın hocamızın da bu hassasiyetle çalışacağına inanıyoruz. Kendisinden adaletli bir yönetim ve kurumu ileriye taşıyacak adımlar bekliyoruz" diye konuştu.

Bir önceki dekana fakülteye verdiği emekler için teşekkür eden Prof. Dr. Sait Bilgiç, yeni dekana da yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Bilgiç eski ve yeni dekana çiçek takdiminde de bulundu.



"Gözüm arkada kalmayacak"

Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu da dekanlık görevi süresince beraber çalıştığı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil'in çalışma azmine şahit olduğunu belirterek "Bu fakültenin onunla beraber çok ileriye gideceğine inanıyorum. Gözüm arkada kalmayacak. Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.



"Fakülte için ne istediysek yaptık"

Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu'na fakülteye verdiği hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim eden Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil ise, "Hocamla 1yıl boyunca çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Çalışma programımıza göre de ne istediysek yaptık fakültemiz için. Bundan sonra da beraber oluşturduğumuz çalışma programı doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Gözü arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin koşu pisti ve çevresinde incelemelerde de bulundu.

(SAM-SLH-Y)



14.08.2017 16:22:55 TSI

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