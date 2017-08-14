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Albayrak Muratlı ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı İlçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirip, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak, ziyaretler kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı Meclis Üyeleri Varol Türel, İsa Kunt ve Salih Dönmez'i ziyaret etti. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Cumhuriyet Halk Partisi Muratlı İlçe Başkanı Ufuk Gençtürk'ün de bulunduğu ziyarette, Muratlı ilçesi ve il genelinde sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Muratlı İlçesindeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

(HLD-MEF-Y)



14.08.2017 16:23:51 TSI

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