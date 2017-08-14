ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Albayrak Muratlı ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:21
Albayrak Muratlı ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı
Albayrak Muratlı ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı İlçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirip, çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Kadir Albayrak, ziyaretler kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı Meclis Üyeleri Varol Türel, İsa Kunt ve Salih Dönmez'i ziyaret etti. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Cumhuriyet Halk Partisi Muratlı İlçe Başkanı Ufuk Gençtürk'ün de bulunduğu ziyarette, Muratlı ilçesi ve il genelinde sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Muratlı İlçesindeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
(HLD-MEF-Y)

14.08.2017 16:23:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Dönüşüm İyi Gelecek&quot; çocuklar için sahnelenecek
YEREL

"DÖNÜŞÜM İYİ GELECEK" ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
50. Balkan Yelken Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor
YEREL

50. BALKAN YELKEN ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'da Trap Şenliği
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAP ŞENLİĞİ
Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde motokros yarışları yapıldı
YEREL

HAYRABOLU AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ'NDE MOTOKROS YARIŞLARI YAPILDI
Deniz polisi boğulmalara karşı uyardı
YEREL

DENİZ POLİSİ BOĞULMALARA KARŞI UYARDI
Hafta sonu tatili plajları dolup taşırdı
YEREL

HAFTA SONU TATİLİ PLAJLARI DOLUP TAŞIRDI
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI