ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ergin İnan'ın 50. yıl sergisi Bodrum'da

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:25
Ergin İnan'ın 50. yıl sergisi Bodrum'da
Ergin İnan'ın 50. yıl sergisi Bodrum'da

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
MUĞLA (İHA) - Çağdaş Türk sanatı tarihinde üslup ve içerik yönünden özgün bir yere sahip olan Ergin İnan, sanat yaşamının 50. yılını, Sevil Dolmacı Art Consultancy'nin düzenlediği bir dizi sergi, kitap ve etkinliklerle Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde kutluyor.
16 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 20.00'de açılacak sergide Ergin İnan'ın 31 eseri yer alıyor. 4 tanesi 1996-2001, diğerleri ise 2006-2007 yılları arasında yapılan eserler, fiberglas üzerine karışık teknik, tuval üzerine yağlı boya, tuval, bronz, ahşap, MDF üzerine karışık teknik çalışmalar şeklinde hazırlandı.
"Ergin İnan 50. Yılı Sergisi Bodrum", 30 Eylül 2017 Cumartesi gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
ERGİN İNAN
Ergin İnan, profesyonel sanat hayatına 1960'lı yıllarda başladı. Türkiye o yıllarda, yeni siyasal dönem ile toplum ve insana yönelen bir tavır içine girdi. Sanat alanında da figüratif eğilimler öne geçti. Sanatçılar biçim-içerik birlikteliğinin çözümü üzerine yoğunlaştı. Akademide, geleneksel figüratif resme ve biçimsel soyut araştırmalara karşı tavır alan bir grup öğrenci ve genç sanatçı, 1960-70'lerden itibaren, "Yeni Figürasyon" eğilimi çevresinde özgür arayışlara yöneldi. 1960'lı yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan "Yeni Figürasyon" akımı, Çağdaş Türk Resmi alanında, bu akıma koşut olarak dışavurumcu-sürrealist ve toplumsal-eleştirel-gerçekçi yönlerde gelişme gösterdi. Ergin İnan'ın sanatı, bu siyasal ortamda ve yeni sanat akımı içinde gelişti. İnan'ın Almanya ve Türkiye arasındaki gel-git'leri, yaşadığı olaylar ve durumlar resimlerinde kendisine özgü bir dil geliştirmesini sağladı. Ergin İnan'ın sanatsal anlayışının ana damarlarından bahsedecek olursak, grotesk figürler, onun iç hesaplaşmalarının bir ürünü olarak sanat hayatı içinde hep var oldu. Böcekler ise 60'larda hocasına yazdığı bir mektup ile ortaya çıkmış olsa da bugün resimlerinin vazgeçilmez detayları/formları arasına girdi. Yazılar, kitap sayfaları, kolajlar onun doğu/batı edebiyatı ve mistisizmi ile kurduğu ve sonunda kendi içsel yolculuğuna bağlandığı bir çeşit "iç dökme"ye dönüştü. Çağdaş Türk Sanatı tarihi için bir mihenk taşı olmuş İnan'ın, 60'larda başladığı sanat serüveni bugün yarım asrı devirdi ve günümüzde de önemini ve özgünlüğünü korumaktadır. Önemli koleksiyonlarda ve müzelerde yerini alan İnan eserleri, kuşaktan kuşağa geçen bir ilgi ve beğeni ile izlenmeye devam etmektedir.
(OD)

14.08.2017 16:27:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir'den Sosyal Hizmet Kampı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SOSYAL HİZMET KAMPI
Bodrum Kent Konseyi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

BODRUM KENT KONSEYİ'NDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Marmaris'te dev proje 29 Ekim'de hizmete açılacak
YEREL

MARMARİS'TE DEV PROJE 29 EKİM'DE HİZMETE AÇILACAK
Yeni öğrenciler Fethiye'de çiçeklerle karşılandı
YEREL

YENİ ÖĞRENCİLER FETHİYE'DE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Rotary Kulübünden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

ROTARY KULÜBÜNDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Vali Civelek'ten Ziraat Odası'na iade ziyareti
YEREL

VALİ CİVELEK'TEN ZİRAAT ODASI'NA İADE ZİYARETİ
Muğla protokolü öğrencileri çiçeklerle karşıladı
YEREL

MUĞLA PROTOKOLÜ ÖĞRENCİLERİ ÇİÇEKLERLE KARŞILADI
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan Mescid-i Aksa'da
YEREL

MÜSİAD MUĞLA ŞUBE BAŞKANI SEZGİN BAYHAN MESCİD-İ AKSA'DA
FETÖ'nün ByLock'cuları adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ'NÜN BYLOCK'CULARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Turizmde yeni pazar Kazakistan
YEREL

TURİZMDE YENİ PAZAR KAZAKİSTAN
Köyceğiz'de otomobil motosikletle çarpıştı; 1 yaralı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI; 1 YARALI
23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

23. BEŞKAZA YAYLALARI GELENEKSEL ULUSLARARASI KÜLTÜR ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Köyceğiz'de otomobil kanala devrildi; 7 yaralı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE OTOMOBİL KANALA DEVRİLDİ; 7 YARALI