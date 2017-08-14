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Polisten düğün magandalarına afişli uyardı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde polis, yaptırdığı afişlerle düğünlerde havaya ateş açan magandaları uyardı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptırdığı afişlerle düğünlerde havaya ateş açanları bilinçlendirerek, uyarılarda bulunuyor.

havaya açılan ateş sonucu en mutlu günün cenaze evine dönüşebildiğini hatırlatan ekipler, vatandaşlardan da destek istedi. Bölge halkı ve Suriyeli vatandaşlar da polisin kampanyasına destek verdi. Silah ve bombaların arasından kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını hatırlatan bir Suriyeli, iç savaşta çok yakınlarını kaybettiklerini belirterek, düğünlerde savaşları andıran görüntülerin ortaya çıkmaması gerektiğini söyledi. Bölge halkı da, düğün sahibinin mutlu gününü havaya ateş açarak ortak olmak yerine düğünde yakılacak merminin parasını düğün sahibine vermenin daha faydalı olacağını kaydetti.

Polis ekipleri ise görüşmelerde, "Polis bu olay sadece polisin tedbir alması ile olacak bir olay değildir. Toplum bu konuda polise destek olmalıdır. Ve polis vatandaş el birliği ile düğünlerde atılan silahlara artık dur demeliyiz. Bu konuda huzursuz olduklarını ve düğünlerde olumsuz bir olay olmasın ve kimselerin canı yanmasın"dedi.

Ekipler, afişleri tek tek iş yerlerinin girişlerine ve camlarına astı.

(SD-Y)



14.08.2017 16:32:41 TSI

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