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Şehzadeler'de 120 günde 60 bin metrekare parke taşı döşenecek

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:32
Şehzadeler'de 120 günde 60 bin metrekare parke taşı döşenecek
Şehzadeler'de 120 günde 60 bin metrekare parke taşı döşenecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi 17 mahallede parke taşı çalışması seferberliği başlattı. Parke taşı döşeme işi ihalesi kapsamında toplamda 60 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasının 4 ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "17 mahallemizde yapacağımız çalışma ile kışın vatandaşlarımızın daha rahat etmelerini sağlayacağız" dedi.
65 mahallesinin tamamında hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Şehzadeler Belediyesi, 17 mahallede parke taşı döşeme çalışması başlattı. Yeni oluşan sokaklar ve yollar ile ihtiyaç duyulan sokaklarda yapacakları parke taşı döşeme çalışması ile 4 ay içerisinde 60 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştireceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyemize bağlı ekiplerimiz 65 mahallemizin tamamında hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki ay okulların açılması ve yaz aylarının sona ermesi nedeni ile ilçemiz genelinde 17 mahallemizde tespit ettiğimiz sokaklar ve yollarda parke taşı döşeme çalışması başlattık. Bu bağlamda yapmış olduğumuz ihale neticesinde 4 ay içerisinde 17 mahallemizde toplamda 60 bin metrekare parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede özellikle kışın vatandaşlarımız çamurdan ve kötü görüntüden kurtulmuş olacaklar. Yapacağımız parke taşı döşeme işinin yanı sıra 20 bin metre bordür taşı döşemesi ile 10 bin metrekare karo taşı döşeme işini gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle önümüzdeki kış aylarını daha rahat bir şekilde geçirebilmeleri için 17 mahallemizde yapacağımız parke taşı döşeme çalışmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerimizde de 8 bin metre kare asfalt ve asfalt yama çalışmasının tamamlayacağız." dedi.
(SC-Y)

14.08.2017 16:34:46 TSI
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