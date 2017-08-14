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Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin önemi firmalara anlatıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nda 'Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin İl ve Bölge Ekonomisine Katkıları' paneli düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Kamu-Üniversite-Sanayi Çalışma Grubu, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.), ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve Osmangazi Teknoloji A.Ş. (OTEK A.Ş.) birlikteliği ile düzenlenen 'Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin İl ve Bölge Ekonomisine Katkıları' başlıklı panel Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ve Eğitim Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu'nun Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulum süreçleri ve mevzuatları konusunda katılım sağlayan firmalara bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Zübeyde Arslanoğlu, bakanlık bünyesinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında firmalara bilgiler de sundu. Ayrıca panelde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmuş firmalardan ise, kurulum süreçlerinde edindikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaşmalarının yanı sıra, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurma potansiyeli olan firmalara Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin firmalarına sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi.

(MK-Y)



14.08.2017 16:40:02 TSI

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