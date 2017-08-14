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Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:38
Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı
Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes dağında 'Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası' heyecanı yaşandı. 3 gün süren yarışlara 320 sporcu katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılan 'Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası' yurt içinden hem de yurt dışından toplam 320 bisiklet sporcusunun katılımı ile Erciyes Turizm Merkezinde gerçekleştirildi.
Erciyes Dağı'nın 2.200 metre'sinde kurulan Erciyes Bike Park'ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde düzenlenen yarışlar, Cross Country Eleminator, Cross Country Olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill -C3 kategorileri olmak üzere 3 farklı türde yapıldı.3 gün süren yarışlar boyunca dereceye girenlere düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.
Müsabakalar hakkında bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı, "Avrupa'da Alp'ler bölgesinde, dünyanın en iyi yerlerinde bisiklet çok ciddi bir spor dalı olarak dağlarda yapılan bir aktivite. Biz de Erciyes'imizi bisiklet sporu için hem Türkiye'de hem de dünyada bir merkez haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu yüzden profesyonel ve amatör bisikletçiler için ülkemizde ilk dağ bisikleti parkını Erciyes'te kurduk. Erciyes Bike Park, Türkiye'den dünya bisiklet haritasına giren ilk ve tek Downhill bisiklet parkurunu da içinde barındırıyor. Biz ülkemizde Erciyes'imizde bu sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Fakat hedefimiz bu gibi spor müsabakaları üzerinden halkımızın bisiklet sporuna olan yatkınlığını, aşinalığını, tutkusunu artırmak, Erciyes Dağı'nın 2.200 metre irtifasındaki bu merkezde bisikletliler için her türlü ortamın oluştuğunu sinyalini vermek, bir şuur oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Erciyes'te de üç yıldır bisiklet alanında uluslararası müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Bu sene de downhill kategorisine uluslararası boyut kazandırdık. Çok şükür üç gündür süren müsabakaları başarılı bir şekilde tamamladık. Organizasyon boyunca çok çekişmeli ve heyecanlı yarışlar izledik. Downhil yarışmaları nefes kesici, zevkli anlara sahne oldu. Güzel anlar yaşandı. Yarışlara katılarak mücadele eden ve derece tüm sporcuları tebrik ederim" diye konuştu.
(SK)

14.08.2017 16:40:09 TSI
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