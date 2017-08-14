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Sinema hakkında her şeyi uygulamalı öğreniyorlar



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından ilçedeki genç sinemacıların yetişmesi ve sinemaya merak duran vatandaşların eğitim alması amacı ile başlatılan "Kısa Film Atölyesi" dersleri uygulamalı olarak devam ediyor.

Bozüyük Kısa Film Atölyesi eğitmeni genç yönetmen Doğacan Aktaş'ın eşliğinde temel eğitimlerin ardından atölyeye katılan öğrenciler, Bozüyük'te kısa film çekimlerine başladı. Bozüyük'te çekim çalışmaları devam eden kısa filmin tamamlanması ile ortaya çıkacak olan eser, Bozüyük Açık Hava Sinemaları kapsamında belirlenecek olan bir gecede Bozüyük seyircisinin beğenisine sulanacak.

(FSİ-Y)



14.08.2017 16:40:39 TSI

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