ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERÜ'ye 9 bin 901 öğrenci kayıt yaptıracak

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:44
ERÜ'ye 9 bin 901 öğrenci kayıt yaptıracak
ERÜ'ye 9 bin 901 öğrenci kayıt yaptıracak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrenci kayıtları başladı. 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) ile ERÜ'ye yerleşen 17 fakülte, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokuluna 9 bin 901 öğrenci kayıt yaptıracak.
E-devlet sistemi üzerinden yapılan kayıt işlemleri 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, şahsen başvuru ile yapılan kayıtlar ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Erciyes Üniversitesinde bölümlere kayıt yaptıracak öğrenci sayıları şöyle:
Tıp Fakültesi (277), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (740), Mühendislik Fakültesi (1561), İlahiyat Fakültesi (369), Mimarlık Fakültesi (165), Veteriner Fakültesi (70), Eğitim Fakültesi (494), İletişim Fakültesi (492), Fen Fakültesi (171), Edebiyat Fakültesi (1260), Sağlık Bilimleri Fakültesi (287), Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (413), Turizm Fakültesi (45), Hukuk Fakültesi (205), Eczacılık Fakültesi (72), Diş Hekimliği Fakültesi (104), Seyrani Ziraat Fakültesi (176), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (372), Kayseri Meslek Yüksekokulu (727), Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (540), Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (239), Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (488), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (67), Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (316), Adalet Meslek Yüksekokulu (67), Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu (125) ve Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu (59).
2017 ÖSYS puanı ile Erciyes Üniversitesine yerleşen öğrencilerden en yüksek puan 510,50027 ile Tıp Fakültesi'nde, en düşük puan 218,0232 ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulunda yer aldı.
Öte yandan Erciyes Üniversitesi kampüsüne öğrencilerin yurt ve rezidans ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla stantlar açılırken, stantlar 18 Ağustos 2017 tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Erciyes Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Apalak, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden misafir ettiğimiz tüm yeni öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar dilerim. Bulunduğu şehir ile bütünleşmiş, eğitim altyapısını tamamlamış, araştırma geliştirmeye önem veren huzurlu ve güvenli Erciyes Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası derecelendirmelerde ise Türkiye'de ilk 7-9, dünyada ise ilk 600-800 sıralama bandındadır. Birçok fakültemizde uluslararası düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Biz Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizi daha üst bir eğitime (yüksek lisans ve doktora) en iyi şekilde hazırlamaktayız. Mezunlarımız, Türkiye'de farklı alanlarda başarıyla görev yapmaktadır. Mezunlarımın belirli bir sayıda kısmı ise birçok devlet ve vakıf üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunu oluşturmaktadır. Ben gerek üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize, gerekse eğitimlerine devam eden öğrencilerimize ve kendilerini büyük fedakârlıklarla yetiştirip bugünlere getiren ailelerine, gerek şahsım, gerekse ülkem adına teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize iyi bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.
(SK)

14.08.2017 16:46:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı
YEREL

ULUSLARARASI ERCİYES DAĞ BİSİKLETİ KUPASI TAMAMLANDI
Melikgazi'de 5 ayrı mahallede 6 trafo merkezi olacak
YEREL

MELİKGAZİ'DE 5 AYRI MAHALLEDE 6 TRAFO MERKEZİ OLACAK
Sindelhöyük Mahallesinde asfalt çalışmalarına başlandı
YEREL

SİNDELHÖYÜK MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Uyuşturucu taciri 2 kişi hakim karşısında
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ 2 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
Karacaoğlu Mahallesine go-kart parkı yapılıyor
YEREL

KARACAOĞLU MAHALLESİNE GO-KART PARKI YAPILIYOR
Bellona AGÜ, sağlık kontrolünden geçecek
YEREL

BELLONA AGÜ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Taha Carım Bulvarı 4. Etapta asfaltlama çalışması
YEREL

TAHA CARIM BULVARI 4. ETAPTA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Bilim Merkezi'nde meteor yağmuru şöleni
YEREL

BİLİM MERKEZİ'NDE METEOR YAĞMURU ŞÖLENİ
Kocasinan'ın çocuk oyunları, Turgut Reis Mahallesi'nde canlandı
YEREL

KOCASİNAN'IN ÇOCUK OYUNLARI, TURGUT REİS MAHALLESİ'NDE CANLANDI
Başkan Çelik, Özvatan'da Festivale katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, ÖZVATAN'DA FESTİVALE KATILDI
İncesu Gönenkent Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
YEREL

İNCESU GÖNENKENT MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Başkan Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası heyetini konuk etti
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ, NEVŞEHİR TİCARET BORSASI HEYETİNİ KONUK ETTİ
Kayseri OSB endüstriyel tasarım merkezi yeniliğin adresi olacak
YEREL

KAYSERİ OSB ENDÜSTRİYEL TASARIM MERKEZİ YENİLİĞİN ADRESİ OLACAK
Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını
YEREL

KÜÇÜKMUSTAFA MAHALLESİNDE UYUŞTURUCU BASKINI
Doğa yürüyüşüne yoğun ilgi
YEREL

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ