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Yabancı öğrenciler Sivas'a hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında yurt dışında Türkoloji eğitimi alan yabancı öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerden hem Türkçe eğitimi alıyor, hem de eğitim aldıkları ilin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı elde ediyor.

Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında 11 ülkeden Sivas'a gelen 18 öğrenci, Sivas Belediyesi ev sahipliğinde Paşabahçe'nin doğal güzelliğini gezerek Kütükev'de sabah kahvaltısı yaptı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Milli Eğitim Müdürü Turan Aksoy, İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü ve kurum müdürleri katıldı.

Öğrencileri Sivas'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere sizleri bizlerle buluşturan herkese teşekkür ederim. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum. Sizleri birer kültür elçisi olarak görmek istiyoruz. Gittiğiniz illerde hem Sivas'ı, hem de Türkiye'yi temsil etmenizi temenni ediyorum. Sizleri seviyoruz yolunuz, bahtınız açık olsun. Gittiğiniz her şehre Sivas'tan selam götürün" dedi.

Öğrenciler ise Türkçe'nin Avrupa dillerinden çok farklı bir dil olduğu için merak ederek öğrenmeye başladıklarını ve televizyonda Türk dizileri izlediklerini söylediler. Türkçe'nin çok akıcı ve şiirsel bir dil olduğunu ifade eden yabancı öğrenciler, "Türkçe öğrenmeden önce Türkiye ile ilgili bilgimiz çok azdı. Şimdi Sivas'tayız ve Sivas'ın havasına, insanlarına ve doğal güzelliklerine aşık olduk" dediler.

Öğrencilere Sivas Belediyesi tarafından halk oyunları ve yöresel gösteriler sunuldu.

(UY-Y-)



14.08.2017 16:47:08 TSI

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