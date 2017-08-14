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Emet İmam Hatip Lisesinin LYS başarısı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:49
Emet İmam Hatip Lisesinin LYS başarısı
Emet İmam Hatip Lisesinin LYS başarısı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya genelinde İmam Hatip Liseleri arasında Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanan tek öğrencinin Emet İmam Hatip Lisesinden Süleyman Minaz olduğu bildirildi.
LYS tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanırken, geçen yıl da bir öğrencisini Hukuku fakültesine göndermeyi başaran Emet İmam Hatip Lisesi bu yılda aynı başarıyı gösterdi.
Geçen yıl öğrencileri Zeynep Terzi'yi Hukuk Fakültesine göndermeyi başardıklarını söyleyen Emet İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Yıldırım,"Okulumuz bu yılda Süleyman Minaz isimli öğrenciyi Hukuk Fakültesine göndererek başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Öğrencimiz Minaz, 2013 Teog sınavlarında Türkiye genelinde 247 bin 942. olarak geldiği Emet İmam Hatip Lisesinde aldığı eğitimle Türkiye LYS de 2 bin 163. olarak Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Okulumuzun 2 yıl üst üste hukuk fakültesine öğrenci kazandırması kamuoyunun takdir ve dikkatini çekerken, bu yıl okulumuz 15 lisans ve 5 ön lisans öğrencisini üniversiteye yerleştirmiştir" dedi.
Öğrencilerinin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım,"Başta İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz olmak üzere, okul yönetimini, öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite kazanan öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.(EFE)

14.08.2017 16:50:42 TSI
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