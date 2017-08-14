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Milletvekili Fırat, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, AK Partinin kuruluşunun 16. yıl dönümü münasebetini kutlayarak bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fırat, darbe kalkışmaları, muhtıralar, kapatma davalarıyla engellenmeye çalışılan millet iradesinin en güçlü temsilcisi olan AK Partinin kuruluşunun 16. yılında halkın hizmetkarı olma ilkesinden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini dile getirdi. Fırat, "Ülkemizin birliğine kastedenler unutmamalıdır ki, Türkiye dosta güven verip, düşmana korku salarak her geçen gün ekonomik, bilimsel, teknolojik, askeri ve diğer alanlarda daha da büyümeye devam edecektir. Milletin gücünün üstünde bir güç tanımayan kurucumuz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önümüze çıkarılan bütün engelleri halkın verdiği yetkiyle birer birer bertaraf ederek her geçen gün daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi ortadan kaldırma niyetinde olan hain terör örgütü FETÖ ve diğer terör örgütlerinin işbirliğiyle milli birliğimizi zedeleyecek çalışmalar yürüttüğünü, bunu yaparken uluslararası arenada Türkiye'nin imajını hedef tahtası haline getirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu duygularla Adalet ve Kalkınma Partimizin 16. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, partimizin kurucusu ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, belirlediğimiz ilkelerden taviz vermeden, halka hizmet hakka hizmettir bilinciyle görevimizi layıkıyla yerine getirme gayretinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca bu meşakkatli yolculukta beraber yürüdüğümüz il, ilçe ve merkez teşkilatında görev yapan partili kardeşlerimizi ve 16 yıldır partimize iktidar yetkisi veren saygıdeğer vatandaşlarımızı gönülden selamlıyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 16:54:28 TSI

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