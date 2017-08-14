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Başkan Ferit Karbulut: AK Parti Türkiye'ye çağ atlatmıştır



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karabulut, ''Türkiye'nin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm ve çıkış yolu olarak kurulan AK Parti, tüm engellemelere rağmen başkalarının hayal bile edemeyeceği devasa hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Kurulduğundan bu yana parti kapatma davaları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri başta olmak üzere birçok engelleme ile karşı karşıya kalan AK Parti, milletinin desteği ile dimdik ayaktadır. AK Parti, kutlu yürüyüşün başladığı 16 yıl önce olduğu gibi bugün de halen milletin tek umududur" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, bundan sonraki süreçte de 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' düsturu ile halka hizmet etmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Karabulut, mesajında, ''Türk siyasi tarihine adını her alanda altın harflerle yazdırmış olan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan en ücra köşedeki üyesine kadar millete hizmet etme ortak paydasında buluşan ve bu ülke için çalışıp, alın teri döken Türkiye'nin en büyük sivil gücüdür. Hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle partimizin 16. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' şeklinde ifadelere yer verdi.(YD-EFE)



14.08.2017 16:58:25 TSI

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