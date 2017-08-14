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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Küçükmustafa mahallesinde operasyon düzenlenmiş ve S.Y. (30) ve Ç.Ş . (39) gözaltına alınmıştı. Şahısların ev ve üst aramalarında yapılan aramalarda ise daralı ağırlığı 60.35 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 24.80 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 20.55 gram cannabinioid (bonzai) maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 3 adet eldiven ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirilmiş.

Mevcutlu olarak adliyeye götürülen S.Y. tutuklandı ve Ç.Ş. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(SK)



14.08.2017 17:02:19 TSI

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