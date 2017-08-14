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Büyükşehir'den Sosyal Hizmet Kampı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:10
Büyükşehir'den Sosyal Hizmet Kampı
Büyükşehir'den Sosyal Hizmet Kampı
- Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal çalışmacıları Dalaman Sarsala kampında buluşturdu.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 9-13 Ağustos tarihleri arasında sosyal hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme kampı düzenlendi. Manisa Celal Bayar, Aydın Adnan Menderes ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitelerinden katılan 7'şer öğrencinin katılımıyla Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'nda gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Kampında, sosyal hizmet alanındaki sorunlara yönelik farklı konu başlıklarıyla ilgili bilgiler verildi. 5 gün süren kampın ilk yıl teması 'Sosyal Hizmetlerde Hak Temelli Yaklaşım' oldu.
Katılımcıların 12'si Büyükşehir Belediyesi çalışanı olan toplamda 40 katılımcının yer aldığı kampta; gündüzleri izcilik faaliyetleri, psikodrama çalışmaları ve mesleki atölye çalışmaları yapılırken akşamları ise sosyal hizmet alanına ilişkin filmler izlenip yorumlandı ve yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanında yapabileceği projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
(BT)

14.08.2017 17:12:55 TSI
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