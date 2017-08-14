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Başkan Vekili Aydın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümünün sevincini yaşadığını söyledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:11
Başkan Vekili Aydın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümünün sevincini yaşadığını söyledi
Başkan Vekili Aydın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümünün sevincini yaşadığını söyledi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Partinin kuruluşunun 16.yıl dönümü münasebetiyle oldukça mutlu ve sevinçli olduklarını dile getirdi.
Başkan Vekili Aydın, Türkiye'yi hedef ve vizyon sahibi yapan, milletin üstündeki tüm vesayeti kaldırarak dünyada başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için mücadele veren AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu haklı gurur, bu haklı davayı sinesinde hisseden herkesin en büyük gururudur. Bu dava, içine kapanıklıktan özgüven sahibi olmuş bir milletin onurlu yürüyüşüdür. Sosyal, siyasal, ekonomik her alanda üstündeki her türlü ağırlığı silkeliyerek ve en önemlisi kendine olan güvenini tekrar kazanan ve bunu dosta düşmana, tüm cihana haykıran bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasının dirilişi ve direnişidir. AK Parti kurulduğu ilk günden bu yana gücünü sadece ve sadece milletinden almıştır. Yegane gücüde budur. Bu güç ki, Türkiye'nin demokrasi hayatında AK Parti'yi milletin gönlünde tartışılmaz ve sarsılmaz bir yere taşımıştır. Milletin teveccühü ve iradesiyle Türkiye'nin bugün geldiği ve yarın geleceği yerler tarih önünde de takdirle karşılanacaktır. Hedefimiz belli, amacımız belli, inancımız ve imanımız tamdır. 2023'ün, 2071'in güçlü ve büyük Türkiye'si için kanıyla, canıyla mücadele veren bu büyük millete hizmet etmek ve onun emrinde olmak yegane sevdamızdır. Aynı azim ve kararlılıkla milletimizden aldığımız gayretle Allah'a şükürler olsun daha nice yıllar bu dava bir çınar misali kök salacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun 16. yılının başta Türkiye ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederken, bölgesine ve dünyaya emsal olmuş bu mücadelenin kararlılığının, azim ve inancının her geçen gün artarak devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, kurucumuz ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kıymetli davanın ve beraberliğin her kademedeki tüm üyelerine, tüm vatandaşlarımıza Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 16. yıl dönümünde, bu anlamlı günümüzde selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

14.08.2017 17:14:07 TSI
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