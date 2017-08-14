YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan 101 öğrenciden 43'ü üniversiteyi kazandı

Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan 101 öğrenciden 43'ü üniversiteyi kazandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan 101 öğrenciden 43'ü üniversiteyi kazandı.

Kahta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan üniversiteye hazırlık YGS/LYS destek kurslarında 2016 -2017 yılı boyunca ücretsiz eğitim gören orta öğretim mezunu 101 öğrenciden 43'ü lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında dershanelerin özel okula dönüştürülmesinden sonra, Milli Eğitim Bakanlığı dershanelere olan ihtiyacı karşılamak için devlet dershanesi formülünü getirdiğini söyledi. Müdür Güllü, "Öğrencilerimizin bu başarısı yüreğimizi kabartmıştır. Kahta Halk Eğitimi Merkezi olarak, anayasamızın temel ilkelerinden olan fırsat ve imkan eşitliği çerçevesinde tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak sağladığımız üniversite hazırlık kursu sayesinde 43 öğrencimizi hayal ettikleri bölümlere gönderdik. Biliyorsunuz, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında dershanelerin özel okula dönüştürülmesinden sonra, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimizin dershanelere olan ihtiyacını karşılamak için devlet dershanesi formülünü geliştirdi. Üniversiteler, sadece profesyonel meslek sahibi insanların yetiştirildiği yerler olmayıp, çalışma hayatınızda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra, kişiliğinizi oluşturacak entelektüel birikimi de sağlayan kurumlardır.Dünyaya açık, analiz yetileri gelişmiş, sosyal iletişim becerileri yüksek, liderlik kabiliyetleri güçlenmiş nitelikli insanlar yetiştirmek Halk Eğitimi Merkezimizin temel misyonudur. Öğrencilerimiz uzun ve yorucu bir sınav maratonunu başarı ile doğru ve isabetli bir tercihle üniversiteliler ailesine katıldı" dedi.

Bu kursun açılmasında bize destek veren Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'e, kurslarımızda görev alan ve özveri ile çalışan öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ederken, gelecek yıl hedefi olan tüm öğrencileri Kahta Halk Eğitimi Merkezine beklediklerini söyledi.

(HT-SD-Y)



14.08.2017 17:16:57 TSI

NNNN

