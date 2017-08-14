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7 Aralık Üniversitesine öğrenci kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesine 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başladı.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında devam eden kayıtlarda, öğrenciler için kurulan rehberlik danışma masalarında, akademik birimlerden görevlendirilen akademisyenler, öğrencilere dersler ve eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuluyor. Kayıtların şahsen 18 Ağustos 2017 tarihine kadar, elektronik ortamda (e-kayıt) ise 16 Ağustos 2017 tarihine kadar yaptırılabileceği bildirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2018 Ders Yılı Akademik Takvimine göre yeni ders yılı 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

(MAD-SD-Y)



14.08.2017 17:20:08 TSI

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