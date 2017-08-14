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Kocamaz: "İller Bankası'ndan 350 milyon liramız gelseydi borçlanmazdık"

- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı Çamlıyayla ilçesinde yapıldı. Başkan Kocamaz, toplantıda İller Bankası'ndan talep ettikleri kredinin gerekçelerini anlattı



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İller Bankası'ndan talep ettikleri 200 milyon TL kredinin bile Mersin'in tamamına yetmediğini, 1 milyar lira acil paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Hain darbe girişiminden sonra şu bir yıl içerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin normal şartlarda gelmesi gereken yaklaşık 350 milyon lirası gelmedi. Eğer onlar gelseydi biz borçlanmazdık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Ağustos Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimi, Çamlıyayla ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 52, komisyon raporlarına ait 9 ve gündem dışı 6 olmak üzere 67 madde görüşüldü.

"200 milyon lira bile Mersin'in tamamına yetmiyor"

Kocamaz, toplantıda Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki muhtelif bulvar ve caddelerde, kırsal grup yollarında, toprak, tesviye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım ihalesinde kullanılmak üzere, İller Bankası'ndan 200 milyon lira kredi talebine ilişkin meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. "Bu ciddi rakam Mersin'in tamamına yetmiyor. Yani Mersin Büyükşehir'i ilçe belediyeleri ile karşılaştırmayalım" diyen Kocamaz, ilçe belediyelerinin de bu tür konularla ilgili borçlandıklarına işaret etti. Kocamaz, "Biz de Tarsus'ta zamanında yaptık. Ama şu anda Mersin'in tamamı, dağ, taş bizden hizmet bekliyor. Bunların hepsi büyük projeler, ufak ve sıradan projeler değil. Bugüne kadar yapılmamış hizmetler bugün Büyükşehir Belediyesi'nden bekleniyor ve Büyükşehir Belediyesi de bugün bu hizmetlerle vatandaşın gözünde performansıyla takdir görüyor" dedi.

"İller Bankası'ndan gelmesi gereken 350 milyon lira gelseydi borçlanmazdık"

Borçlanmaların büyük kısmının asfalt çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getiren Kocamaz, "Bunun içerisinde bat-çıklar da var. Bunun dışında daha önceden 400 milyonun 306 milyonu kalmıştı. Diğer kısmı yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarla ilgili kullanılmıştı. Biz burada 200 milyonunu gene yola harcayalım. Geriye kalan kısımlarla ilgili de birçok proje var. Aslında bu paraların o projelerin tamamını karşılaması mümkün değil. Hain darbe girişiminden sonra şu bir yıl içerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin normal şartlarda gelmesi gereken yaklaşık 350 milyon lirası gelmedi. Eğer onlar gelseydi biz borçlanmazdık. Çünkü biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini disipline ettik. Bu yaptığımız harcamalar zaten eskisi gibi değil, olduğu gibi Ankara'dan izleniyor ve bu izlenme neticesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da bunlar dile getiriliyor" diye konuştu.

"Bize belki acil 1 milyar lira para lazım"

Büyükşehir Belediyesi'nin, ekonomisi en düzenli giden belediyelerden biri olduğunu savunan Kocamaz, "İller Bankası ile yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'deki 30 büyükşehir içerisinde ekonomisi en düzenli giden belediyelerden birisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğu ifade edildi. Mersin genelinde yapılan ve yapılacak hizmetleri göz önüne aldığımızda bize belki acil 1 milyar para lazım. Ama bugünkü şartlarda bunu karşılama durumumuz da yok. Ama her şeye rağmen biz bütçeyle birlikte daha önce aldığımız yetkiyi şimdi kullanarak istiyoruz. Bakanlıktan onay yeni çıktığı için ve İller Bankası'ndan alınacak kredinin evsafının nerede kullanılacağının bizden talep edilmesinden dolayı biz bugün bu konuyu buraya getirdik. Yoksa daha önce aldığımız yetkiye göre bunu buraya getirmemize de gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, dünyada ilk kez Mersin'de gerçekleşecek ve 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali' için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon lira maddi destek alınmasıyla ilgili teklif, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Öte yandan, 22-23 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak '7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi'ne 135 bin TL maddi destek verilmesi ve 6 Ekim 2017'de Bozyazı'da gerçekleştirilecek 'Muz ve Gölevez Festivali' giderlerinin karşılanmasına ilişkin teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi.

(KYM-Y)



14.08.2017 17:20:33 TSI

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