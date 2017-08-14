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Vali Kalkancı yeni hükümet konağı inşaatını inceledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha modern bir ortamda kamu hizmeti sunacak olan yeni hükumet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Kalkancı, inşaat alanı ve binanın tüm katlarını gezerek binanın genel durumu ve devam eden çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 5 bloktan oluşarak, 55 bin metre kare alan üzerine inşa edilen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan yeni hükumet konağının tüm sosyal donatılarıyla tamamlanmasıyla birlikte farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altına alınarak vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulmuş olacak.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 17:22:53 TSI

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