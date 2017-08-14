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Viranşehir Belediyesi'nden 53 Dönümlük Alana " Rekreasyon Parkı "

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:22
Viranşehir Belediyesi'nden 53 Dönümlük Alana " Rekreasyon Parkı "
Viranşehir Belediyesi'nden 53 Dönümlük Alana " Rekreasyon Parkı "

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Viranşehir Belediyesi," Yeşil bir Viranşehir için " büyük projelerini bir bir hayata geçiriyor.
Projeler kapsamında Yenişehir mahallesindeki eski çöp alanında bulunan 53 dönümlük alanı " Rekreasyon Parkı " yapmak için ihale süreci başlatıldı. 11 Eylül 2017 tarihinde ihalesi yapılması planlanan Rekreasyon parkı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Viranşehir Belediyesi Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, halkımıza yakışır hizmetler yapmak için belirlediğimiz büyük projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz diyerek, "Yenişehir mahallemizde bulunan eski çöp alanında 53 dönümlük araziye Rekreasyon parkı yapmak için çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki ay ihalesini gerçekleştireceğiz. İhale sonrası çalışmalarımız başlayacak. Yapacağımız modern parkta birçok sosyal aktivite bulunuyor. Şehrimize estetik görünüm kazandırma açısından parkımız önemli bir yere sahip. Burada bir şehri yeniden ihya ve imar ederken, sorunlar sadece yol ve suyla bitmiyor. Şehirde, vatandaşımızın sosyal yaşam alanı ve yeşil alanlar yok. Belediyelerin önemli hizmetlerinden birisi de sosyal belediye olmaktır. Burada yaşanan bu eksikliğin giderilmesi için 2017 Viranşehir Dönüşüm Programımızın içerisine her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği modern park ve yeşil alan projelerini kattık. İnşallah hayata geçireceğimiz bu büyük projelerimiz ile İlçemiz modern ve yaşanılabilir bir kent haline gelir " diye konuştu.
Yapılacak modern parkta, çift taraflı otopark, çocuk oyun alanları, kokulu bitkiler adası, süs havuzu, heykel meydan ve tören alanı, ahşap restoran, oturma alanları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu,kuru havuzlar, el sanatları satış alanları ile Basket-futbol sahaları bulunuyor.
(EZ-SD-Y)

14.08.2017 17:24:30 TSI
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