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Malazgirt Mahallesi yıllar sonra yeni asfalta kavuşuyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:22
Malazgirt Mahallesi yıllar sonra yeni asfalta kavuşuyor
Malazgirt Mahallesi yıllar sonra yeni asfalta kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı asfalt çalışmaları arasında yer alan Malazgirt Mahallesi'nde yıllardır yenilenmeyen sokaklarda asfalt çalışması başlatıldı.
Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara son olarak yıllardır asfaltı yenilenmeyen Malazgirt Mahallesi'ndeki sokaklarda çalışmalar yapılıyor.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Malazgirt Mahallesi'nin büyük bir kısmını kapsayan alanda gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından döşenecek olan asfaltla mahallenin birçok sokağının yıllar sonra yeni asfalta kavuşmuş olacağını dile getiren mahalle sakinleri, Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

14.08.2017 17:24:47 TSI
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