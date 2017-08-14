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Işık hedefi 12'den vurdu



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından organize edilen 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali kapsamında Trap Bölge Şampiyonası yapıldı.

Adrenalin Park Trap Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada ustalar, gençler ve büyükler olmak üzere üç kategoride yarışıldı. Ustalar kategorisinde yarışan Mesut Ülker birinci, Vedat Eski ikinci, Nazmi Sağlık üçüncü oldu. Gençler kategorisinde Murat Sağlık birinci, Ali Esti ikinci, Mehmet Sevil üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde ise Ertuğrul Topçu birinci, Oktay Civi ikinci, Mutullah Erkoç üçüncü oldu.

Adrenalin Park Trap Poligonu'nda atışlar yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin doğal zenginliklerini değerlendirerek doğa sporları alanında gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Adrenalin Park da bu çalışmalarımız sonucunda oluşturuldu. Parkımızın daha da gelişmesini sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Doğa tutkunlarını burada spor yapmanın heyecanını yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

(MŞ)



14.08.2017 17:24:51 TSI

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