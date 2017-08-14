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TRSM'DEN "Kişisel Öyküler" fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) "Kişisel Öyküler" fotoğraf sergisi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve hastane yönetiminin katkılarıyla 16 Ağustos 2017 tarihinde açılacağı bildirildi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Kırklareli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde kayıtlı 12 danışanın Kırklareli Halk Eğitim Merkezinin ortak çalışmasıyla eğitmen Ali Kaya'nın 2 aylık kurs programını başarıyla tamamladılar. 16-25 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edebilecek olan sergi, danışanların bölge gezileri sonucu Kırklareli doğa ve şehir fotoğraflarından oluşuyor" denildi.

Kırklareli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Psikiyatri Uzmanı ve Sergi Koordinatörü Dr. Dilek Sarıkaya Varlık, psikiyatrik hastalıkların sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan kişilerin yeniden topluma kazandırılması kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak toplumda onlara karşı olan önyargıyı kırmak amacıyla bu tür faaliyetlerin önem kazandığını, ayrıca psikiyatrik hastalara yönelik toplumdaki etiketlemenin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak, kronik ruhsal hastalıkların tedavisinde sosyal rehabilitasyon programları kapsamında bu tür çalışmaların düzenlendiğini ifade etti.

Hastane Yöneticisi Uz Dr. F. Banu İşler de, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri danışanlarına psikososyal destek vermek için yapılandırılmış merkezlerdir. Kırklareli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi toplum temelli merkezi çerçevesinde tedavi, danışan, aile eğitimi beceri eğitimi ve gerektiğinde ev takip ve kurum yönlendirmesi yaparak etkin ve ulaşılabilir bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Sergideki eserleri yapan danışanlarımıza, bu hizmetler için görev yapan tüm çalışanlarımıza bizlere destek veren Halk Eğitim Merkezimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(HLD-MEF-Y)



14.08.2017 17:25:02 TSI

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