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Başkan Kutlu AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümünü kutladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurulduğu tarihten bu yana halkın yüksek takdirini alan ve hep tek başına iktidar olarak seçimlerden ayrılan AK Parti'nin yaptığı icraatlar ile ismini şimdiden tarihe altın harflerle yazdığını dile getirdi. Kuruluşuyla birlikte sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde de mağdur ve mazlumun yanında olarak adından söz ettiren AK Parti'nin milletin iradesini arkasına alarak girdiği tüm seçimlerde başarısını kanıtladığını ve dünyada bu başarıyı gösteren endersiyasi parti olduğunu da söyleyen Başkan Kutlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve o tarihten bu yana milletimizin desteğiyle çok önemli işlere imza atan partimiz, başarılarından dolayı hep şer odakların hedefinde olmuştur.

Parti kapatma davalarından, askeri ve sivil darbe teşebbüslerine maruz kalan partimizin hep arkasında duran bu aziz millet, kalkınan ve gelişen yeni Türkiye'nin devamlılığı için hem cumhurbaşkanımıza hem de partimize her zaman büyük destekler vermişlerdir. Milletinden aldığı güçle ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden iktidarımız, eğitim ve sağlık alanlarında da reform niteliğinde kararlara ve uygulamalara imza atmıştır. Allah'ın izniyle 2023 hedefine de aynı güç ve kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu vesileyle; mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum partimizin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlar, bu davaya hizmet etmiş fakat vefat etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Yine partimizin her kademesinde fedakarca görev alan tüm yol arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 17:26:50 TSI

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