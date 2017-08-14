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Turgutlu'daki kavşak projesinin yer teslimi yapıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu ilçe merkezinden geçen ve İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 (E96) karayolu üzerinde inşa etmeyi planladığı Turgutlu Kavşak Projesi sözleşmesi imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'ya kazandırılacak olan ve Turgutlu'da trafik güvenliğinin ve şehrin bütünlüğünün sağlanması adına büyük önem taşıyan Turgutlu Kavşak Projesi'nin sözleşmesi imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün hedeflediği projeler arasında bulunan, gerek Ankara-İzmir karayolu, gerekse İstanbul-İzmir karayolu üzerinde bulunan ilçelerimize trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve şehrin bütünlüklerinin sağlanması amacıyla kavşak projelerimiz vardı. Karayolları ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde söz konusu kavşak projelerinin yapımını geçtiğimiz zaman zarfında tamamlamıştık" dedi.



"Turgutlu'nun değişimi ve gelişimi hızlanacak"

Kavşak projelerini tek tek hayata geçirmek için ihalelerine başlanıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "İlk etapta Alaşehir girişinde bulunan Alaşehir kavşak projemizin ihalesi tamamlandı ve sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı. Bugün de Turgutlu'nun özlemle beklediği Turgutlu kavşak projemizi hayata geçiriyoruz ve sözleşmesini imzalıyoruz. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte şehri ikiye bölen karayolundan Turgutlulu hemşerilerimiz kurtulmuş olacak ve şehir bir bütünlük kazanmış olacak. Turgutlu'nun değişimi, gelişimi bu kavşak projesiyle hızlanmış olacak. Tüm Turgutlular adına sevinç içerisindeyiz" diye konuştu.



"Tüm Türkiye'ye hizmet etmiş olacağız"

Kavşak projelerinin ihalelerine devam edileceği bilgisini veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "27 Eylül'de Salihli kavşak projesinin ihalesi var. Ahmetli kavşak projemizin de çok yakında ihale gününü alacağız. Bütün planladığımız kavşakların imalatını gerçekleştireceğiz. Turgutlulu hemşerilerimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu yol tüm Türkiye'nin kullanmış olduğu bir yol, bu nedenle projeyle tüm Türkiye'ye hizmet etmiş olacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bu hayati projelerin hayata geçirilmesinde bize yapmış olduğu önderlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Kavşak Projesi'nin itiraz süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Söz konusu kavşağın ihalesi tamamlandıktan sonra Kamu İhale Kurumu (KİK) nezdinde itiraz olmuştu. KİK yapılan itirazı reddetti ve Büyükşehir Belediyemizi haklı buldu. Bu itirazın neticelenmesinden sonra sözleşmeyi imzalıyoruz. KİK nezdinde itiraz olmasaydı bu sözleşmeyi 1 ay önce yapmış olacaktık ve işe de başlamış olacaktık. Ama bir ay geç oldu, inşallah kazasız belasız kavşak projemizi tamamlayıp Turgutlu'nun hizmetine sunarız" diye konuştu.

Turgutlu Kavşak Projesi'nin detayları hakkında bilgiler de veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Projenin ihale bedeli 52 milyon 840 bin lira. Yaklaşık 270 iş günü süresi var ancak bu süreyle kendimizi bağlamayalım. Alt yapı deplaselerinde çıkabilecek problemler işin süresini uzatabilir ve süre uzatımı vermeye sebep olabilir. Hedefimiz 270 günde işi tamamlamak. Projede yer alan 6 adet döner kavşak ve bin 200 metre uzunluğunda alt geçit ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın birbirinden ayrılarak rahatlatılması amaçlanmakta" ifadelerini kullandı.

(SC-Y)



14.08.2017 17:29:21 TSI

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