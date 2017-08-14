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Domaniç ormanları temizlendi



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanların temizliği yapıldı.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çalışan işçiler, orman yangınlarına sebebiyet vermemesi, atıkların dağ sularına karışmamasına ve doğayı kirletmemesi için bölgede büyük çaplı temizlik çalışması yaptı.z İşçiler, piknik yaptıktan sonra ormana terk eden duyarsız vatandaşların çöplerini topladı.

Domaniç Orman İşletme Müdürü Volkan Andiç, yaptığı açıklamada, tüm canlıların yararına olan ormanların korunması gerektiğini, kirletilmemesi gerektiğini belirterek, "Bizler sınırlı bölgelerde çevre temizliği yapsak da ormanda çok büyük alanlar vatandaşlarca kullanılmakta ve buralarda meydana gelen çevre kirliliği giderilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızı hem orman yangınlarına sebebiyet verebilecek anız, sigara izmariti, piknik ateşi hem de ormanlara çöp ve atık atmama hususlarında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendilerinin bu kurallara uymalarını, uymayanları da uyarmalarını ve yetkililere bildirmelerini rica ediyoruz. Ormana ait olmayan hiçbir şeyin ormana bırakılmaması gerekir "dedi.(TY-EFE)



14.08.2017 17:30:48 TSI

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