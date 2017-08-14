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Göl Caminin temeli törenle atıldı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı planlanan Göl Caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Belediye Başkan Yardımcı Mahmut şık Diyanet-Sen ilçe temsilcisi adına Ramazan Çelik STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasının ardından program Viranşehir kaymakamı Cimşit, cami ve mescitlerin imar etmenin önemine değinerek, "Öncelikle camimizin İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Camiler, mescitler mahallelerimizin, şehirlerimizin en önemli noktası. Mahallelerimize, köylerimize bize yakışan mescitler yapmamız lazım. Bu camimizde inşallah ilçemize yakışır bir cami olacaktır. İnşallah kısa zamanda bir Cuma Namazı ile açılışı yaparız" ifadelerinde bulundu.

Temel atma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ,Kurban kesilmesi ve dualarla butona basılarak temele ilk harç döküldü.

(EZ-SD-Y)



14.08.2017 17:31:44 TSI

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