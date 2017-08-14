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Petrol Caddesinde kaldırım çalışması tamamlandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından asfaltı tamamlanan Petrol Caddesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması tamamlandı.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltı döşenen Petrol Caddesi Flamingo Yolunun kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü kavşağından başlayan çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun daha sağlıklı bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğini söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmaların kısa süre içerisinde biteceğini vurguladılar.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 17:33:01 TSI

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