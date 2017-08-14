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Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş göreve başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:31
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş göreve başladı
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş göreve başladı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine atanan Ali Kemal Karataş göreve başladı.
Ali Kemal Karataş, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Savcılığı görevinden Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Kozan Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin olmasının ardından boşalan Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atanan Ali Kemal Karataş görevine başladı. Yedi yıllık meslek hayatında Türkiye'nin her karış toprağını, doğu batı ayrımı yapmadan kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirten Karataş, "Yargı büyüklerimiz hakkımızda bu şekilde bir tasarrufta bulundu. Bugün itibarı ile Siverek'te adaletin tecellisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilerin önemli bir görev yürüttüğünü vurgulayan Başsavcı Karataş, "Adalet Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeye istinaden adliyemizde Medya ve İletişim Bürosu kuruldu. Toplumun daha sağlıklı ve şeffaf bilgilere ulaşması amacıyla Medya İletişim Bürosunu daha aktif kullanılacağız" diye konuştu.
(CS-SD-Y)

14.08.2017 17:33:40 TSI
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