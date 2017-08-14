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Ağaçların bakımsızlığı sürücülerin görüşünü engelliyor



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy bağlantı yolu üzerindeki ağaçların bakımsızlığı sürücülerin görüşünü engelliyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Karaköy bağlantı yolu üzerindeki gelişi güzel dikilmiş ağaçlar bakımsızlıktan dolayı sürücüleri tehdit etmeye başladı. Karaköy üst geçidi civarında köyün giriş ve çıkışına yakın bağlantı yolu üzerindeki ağaçların görüşü engellemesi kazalara davetiye çıkarıyor. Konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Mevsim itibariyle boyları daha da uzayan ağaçlar ile birlikte ağaçların yanında oluşan yabani otlarda biz sürücüler için büyük bir sorun olmaya başladı. Karaköy alt geçidi çevresinde yer alan bu ağaçlar ve yabani otlar görüş mesafesini engellemekle birlikte oluşabilecek trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor. Hayati risk taşıyan ağaçlar için biran önce gerekli bakım çalışmaları yapılıp, sürücüler için daha güvenli hale getirilmelidir. Kimsenin canı yanmadan yetkililerin bakımsız ağaçlara el atması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek ilgilileri göreve davet ettiler.

(İC-Y)



14.08.2017 17:35:17 TSI

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